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Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности

Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода с температурой до 30-32 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки, сообщил Гидрометцентр России в среду.

В столичном регионе объявлен предпоследний "оранжевый" уровень погодной опасности.

Гидрометцентр уточнил, что очень высокая температура в Москве сохранится до 21:00 среды, в Подмосковье - до 16:00 четверга.

Абсолютный температурный рекорд для 17 июня был установлен в 1892 году, когда воздух в столице раскалился до 30,8 градуса.

Самое холодное 17 июня отмечалось в 1966 году - всего 3,8 градуса.

Москва

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