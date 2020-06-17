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Суд обязал собственника восстановить усадьбу "Михайловское" в новой Москве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы обязал собственника привести в порядок две часовни и главный усадебный дом усадьбы "Михайловское" в Троицком административном округе, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Глава департамента Алексей Емельянов отметил, что собственник был обязан вернуть постройкам исторический облик, но не раз игнорировал предписания Мосгорнаследия о том, что нужно провести их комплексную реставрацию. Поэтому ведомство обратилось в суд. Если собственник и дальше будет игнорировать требования о реставрации, у него могут усадьбу изъять, отметил чиновник.

Теперь собственник обязан отреставрировать главный дом и западную и восточную часовни в течении 10 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу. Работы должны быть выполнены в соответствии с согласованной Мосгорнаследием проектной документацией.

Емельянов назвал усадьбу "Михайловское" одним из главных украшений ТиНАО и отметил, что сейчас памятник находится в плачевном состоянии.

Усадьба "Михайловское" имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Этот архитектурно-парковый ансамбль был создан в конце 1770-х - начале 1780-х годов. Его построил на берегу Пахры граф Михаил Кречетников, видный деятель времен Екатерины II. Затем усадьбой долгое время с перерывом владел род Шереметевых.

Михайловское Троицкий АО Москва Мосгорнаследие

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