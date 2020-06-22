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Число договоров долевого участия с эскроу в Москве снизилось на 25%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Почти 40% договоров долевого участия (ДДУ) в Москве оформлено с привлечением эскроу-счетов по итогам мая текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра в понедельник.

"В мае 2020 года зарегистрировано 1 488 договоров на первичном рынке недвижимости с привлечением счетов эскроу - на 25% меньше предыдущего месяца, когда был оформлен 1 991 такой договор", - отметили в Росреестре.

Там подчеркнули, что доля ДДУ с использованием эскроу-счетов от общего числа зарегистрированных в столице за этот период сделок составила 38%. Это больше, чем в среднем с начала года. Так с января по май в Москве зарегистрировано 11 056 ДДУ с эскроу, что составляет 33% от общего количества оформленных за этот период ДДУ (33 390). Всего с начала года в Москве свыше 11 тыс. ДДУ заключено с использованием эскроу-счетов.

Интересно, что Москва лидирует по количеству заключенных ДДУ с эскроу, но ее доля постепенно снижается. Если в январе ее доля среди других регионов ЦФО составляла 70%, то по итогам мая снизилась до 50%.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики жилья обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Стройкомпании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.

Росреестр Москва

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