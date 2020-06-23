Рейсовый автобус насмерть сбил 13-летнюю девочку на лошади в Подмосковье

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Несовершеннолетняя наездница скончалась под колесами рейсового автобуса на трассе в Московской области.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что сегодня, около 15:00, на 3-ем километре автодороги МБК-Борщево-М10 "Россия" рейсовый автобус совершил наезд на несовершеннолетнюю. Она передвигалась верхом на лошади, которая внезапно выскочила на проезжую часть.

13-летняя наездница скончалась на месте.