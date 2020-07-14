Пьяный житель Кузбасса насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Уголовное и два административных дела возбуждены в отношении жителя кузбасского Киселевска, который накануне вечером насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону во вторник.

Авария произошла в понедельник около 22:30 (18:30 мск), когда водитель "Волги" наехал на мужчину и женщину на нерегулируемом переходе.

"В результате ДТП 58-летний мужчина и его 41-летняя спутница от полученных травм скончались на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции задержали 29-летнего водителя. Установлено, что он не имеет права управления транспортными средствами. Кроме того, у него было выявлено алкогольное опьянение", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в прошлом году водителя трижды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за пьяную езду. Ранее он был лишен водительских прав на два года и шесть месяцев и приговорен к условному лишению свободы сроком на один год и шесть месяцев.

В отношении водителя "Волги" возбуждены дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.