Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пиротехническое шоу в Москве в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне начнется с 23:00 в среду и продлится 15 минут.

Салют запустят на Лужнецкой набережной.

Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, небо столицы озарят около десяти тысяч вспышек. Будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен войны.

Также сообщается, что прямую трансляцию запуска праздничного салюта покажут на сайте mos.ru и на страницах в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Фейсбук".

Ранее в среду на Красной площади в Москве прошел парад Победы.