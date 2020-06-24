В московской подземке предупредили о возможном изменении работы после салюта

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Праздничный салют в столице вечером в среду может внести изменения в режим работы нескольких станций метро, сообщила пресс-служба подземки.

Как отмечается, это относится к станциям "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная" и "Воробьевы горы".

После завершения праздничного салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также входа и выхода пассажиров на станции "Воробьевы горы". — Московское метро (@MetroOperativno) June 24, 2020

Пиротехническое шоу в честь юбилея Победы начнется на Лужнецкой набережной с 23:00 в среду и продлится 15 минут.