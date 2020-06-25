Подруга Элины Быстрицкой получила тюремный срок за мошенничество с деньгами актрисы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Ксению Рубцову, которая обманом завладела деньгами актрисы Элине Быстрицкой.

Рубцова осуждена по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, женщина воспользовалась давними дружескими связями с известной актрисой театра и кино, злоупотребляя доверием потерпевшей и зная, что у нее нет в России близких родственников и она нуждается в помощи.

Как пояснил "Интерфаксу" осведомленный источник, речь идет о Быстрицкой. Согласно сообщениям СМИ, Рубцова была продюсером актрисы. В период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года она получила доверенность для денежного перевода за границу сестре Быстрицкой, получив, таким образом, доступ к ее счетам, на которых хранилась крупная сумма денег. Впоследствии Рубцова сняла со счета и потратила на личные нужды более 35 млн рублей.

Быстрицкая - знаменитая советская и российская актриса театра и кино. Она снималась в фильмах "Тихий Дон", Добровольцы", "В мирные дни", "Неоконченная повесть" и других. В 1978 году удостоена звания народной артистки СССР, в 2006 году стала лауреатом премии правительства РФ в области культуры.

Быстрицкая умерла в апреле 2019 года в возрасте 91 года.