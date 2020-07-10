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Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения

Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Производители велосипедов на западных рынках и в Азии не могут удовлетворить растущий спрос покупателей, отдающих предпочтение этому виду транспорта в период пандемии коронавируса.

Многие магазины по всему миру распродают велосипеды сразу же, как только к ним поступает новая партия. "Это тот случай, когда объем продаж велосипедов на крупнейших мировых рынках превосходит предложение", - говорит консультант Human Powered Solutions Джей Таунли, которого цитирует издание Financial Times.

Онлайн-продажи велосипедов во Франции подскочили на 350% в апреле на фоне распространения коронавируса в Европе, согласно данным исследовательской компании Foxintelligence.

"Велосипедный бум"

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon, представленная по всему миру, сообщила, что во многих из ее магазинов закончились бюджетные модели велосипедов, и "десятки тысяч" человек находятся в ожидании новых поставок. Компания стала покупать подержанные велосипеды для ремонта и перепродажи, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей.

Пандемия коронавируса

"Мы заметили этот огромный скачок", - сказал директор по внешним коммуникациям Decathlon International Ксавье Ривуар, назвав текущую ситуацию "велосипедным бумом".

Совладелец компании Turin Bicycle, у которой есть магазины в Чикаго и Денвере, Ли Катц заявил, что распродал все модели, стоившие менее $1 тыс. "Я в этом бизнесе 55 лет и прошел через много взлетов и падений. Ничего подобного никогда раньше не случалось", - сказал он.

Спрос на велосипеды обусловлен тем, что многие люди стремятся избежать езды в общественном транспорте из-за возросшего риска заражения коронавирусом, тогда как сотрудники компаний, отправленные в неоплачиваемый отпуск, ищут способ провести досуг, пишет FT. Рост популярности велосипедов также связан с резким падением автомобильного трафика на дорогах во многих городах мира в связи с локдаунами.

Лондонский производитель складных велосипедов Brompton, которые могут обойтись покупателям более чем в 1 тыс. фунтов стерлингов, также отмечает резкий рост спроса.

"У нас никогда не было такой активной торговли, - сказал главный исполнительный директор компании Уилл Батлер-Адамс. - Спрос превосходит наши возможности". Компания не будет принимать новые заказы от магазинов до октября, однако начала продавать велосипеды напрямую через интернет.

Дефицит велосипедов привел к росту спроса на их ремонт

Недостаток предложения в магазинах привел к росту спроса на услуги по ремонту велосипедов. "Записываться на ремонт нужно за две-три недели вперед", - говорит сотрудник парижского магазина велосипедов Cyclable Марк Матеус, отмечая, что подобная ситуация наблюдается с тех пор, как был снят локдаун.

Многие потенциальные покупатели задаются вопросом, почему производители не могут увеличить объем производства. Ограниченные возможности увеличения предложения связаны с мерами социального дистанцирования, которые предусматривают соблюдение дистанции между работниками, а также отсутствием персонала в связи с болезнью или самоизоляцией.

Brompton внес ряд изменений в работу завода на западе Лондона, чтобы обеспечить безопасность работников, сказал Батлер-Адамс, и сейчас приближается к уровням производства до пандемии.

Еще одной причиной дефицита предложения является то, что Китай и Тайвань, два крупнейших в Азии производителя велосипедов, оказались в числе стран, которые первыми ощутили последствия пандемии, что привело к масштабным сбоям в их цепях поставок, а также закрытию заводов и портов.

Human Powered Solutions Джей Таунли Decathlon Ксавье Ривуар Brompton Уилл Батлер-Адамс Коронавирус

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