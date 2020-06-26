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Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился на 60% благодаря самоизоляции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве весной 2020 года благодаря самоизоляции оказалась на 60% ниже, чем в аналогичный период 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы в пятницу.

"Весна 2020 года ознаменовалась беспрецедентными мероприятиями по самоизоляции граждан, связанными с особенностями эпидемиологической обстановки. Данный период характеризовался существенным снижением количества автомобильного транспорта на городских магистралях, что сказалось на улучшении экологической ситуации", - сообщили в пресс-службе.

"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс, на жилых и смешанных территориях, концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года", - добавили в департаменте.

Результаты мониторинга, отмечают в пресс-службе, свидетельствуют о том, что в период режима самоизоляции в апреле-мае концентрации загрязняющих веществ оказались ниже обычно наблюдаемых. Так, в жилых кварталах концентрации оксида углерода снизились по отношению к обычным величинам в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,8 раза, диоксида серы - в 2,1 раза, оксида азота - в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 - в 1,6 раза.

В целом по городу концентрации оксида углерода оказались ниже на 12%, диоксида азота - на 30%, оксида азота - на 25% и диоксида серы - на 36%. Стоит отметить, что, как и в аналогичный период 2019 года, средние концентрации за весну 2020 года в целом по городу не превысили установленных нормативов.

Хроника 09 января – 26 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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