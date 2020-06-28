МЧС предупредило москвичей об идущей на столицу грозе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают жителей Москвы о надвигающейся на город непогоде.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МЧС, до 21 часа 28 июня в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

В МЧС порекомендовали в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Также в главке призвали пешеходов, находясь на улице, укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

В МЧС посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.