Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3738 до 3761, скончались еще 23 человека, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 220 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 147 тыс. человек.