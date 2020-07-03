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В РПЦ осудили изображение Георгия Победоносца на канализационных люках в Москве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви выступили против установки канализационных люков с изображением святого Георгия Победоносца, которые появились на аллеях ВДНХ.

Об их установке сообщил в своем телеграм-канале дизайнер Артемий Лебедев, который напомнил, что в свое время участвовал в разработке дизайна таких люков, и отметил, что во многих городах мира размещены люки с их гербами и святыми покровителями.

"Я не только лично, но и как официальный представитель церкви отношусь к такому изображению на канализационном люке крайне негативно. Изображение святого Георгия Победоносца, размещенное на попираемом ногами предмете - на канализационном люке, это оскорбление святого покровителя нашего города", - заявил "Интерфаксу" в пятницу глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин.

Священник указал на православный догмат об иконопочитании, утвержденный в 787 году на VII Вселенском Соборе, согласно которому иконы не могут пребывать в забвении, служить простым украшением, поскольку они предназначены для молитвы и поклонения наравне с крестом и Евангелием.

Протоиерей привел слова православного святого Феодора Студита, который говорил, что иконам должно воздавать честь, как и другим христианским святыням, "фимиамом и поставлением свечей, ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней". И наоборот, "кто уничижает образ, тот уничижает и самый первообраз".

"А это означает, что любые преднамеренно оскорбительные или просто небрежные действия по отношению к священным изображениям также восходят к лицу, ипостаси Христа, Богородицы, ангелов или святых", - заключил представитель РПЦ.

Георгий Победоносец Артемий Лебедев РПЦ Леонид Калинин Москва ВДНХ

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