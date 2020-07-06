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Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 632 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652" - сообщила она.

В воскресенье вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 22 человека с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 3 975.

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