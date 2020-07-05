За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3953 до 3975, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

"В Москве скончались 22 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в столице выявлено почти 225 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 157 тыс. человек.