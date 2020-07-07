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Мэрия Москвы пообещала вернуть исторический облик театру "Модерн"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют здание хлебной биржи на углу Гавриковой площади (сейчас — Спартаковская площадь) и Переведеновского переулка, которое ныне занимает театр "Модерн". Мосгорнаследие утвердило проект реставрации, сообщила через сайт мэрии заммэра Наталья Сергунина.



В здании 1911 года постройки будут укреплены несущие конструкции, заменены инженерные системы и кровля. Интерьеры и фасады будут восстановлены по рахивным документам.

Как уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, зданию вернут утраченные исторические элементы декора.

"Это две скульптурные композиции с атлантами - они были на крыше здания, а также балюстрада. На фасаде восстановят капители - верхние части колонн. Их украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды", - сказал он.

Внутри здания реставраторы приведут в порядок полы, выложенные метлахской плиткой (мелкая керамическая плитка разнообразных форм и расцветок), и покрытие терраццо: "Это разновидность бесшовного мозаичного пола. Будут отреставрированы деревянные поручни лестниц и ступени из известняка".

Чиновник заверил, что эксперты зафиксировали все сохранившиеся ценные элементы здания и работы пройдут под контролем специалистов его департамента и только по согласованному проекту.

Трехэтажное здание в стиле модерн с ризалитом и аттиками и сферическим куполом на крыше было построено по проекту архитектора Капитолия Дулина и сейчас является объектом культурного наследия федерального значения. Отличительные особенности строения — двусветный парадный зал со стенами высотой в два этажа и двумя рядами окон, а также деревянные двери парадного входа с резным декором.

Сначала в здании разместилась хлебная биржа. После революции 1917 года туда заселился Дом коммунистического воспитания, который позже переименовали в Бауманский детский дом культуры. В 1918–1920 годах там выступал на различных собраниях и митингах Владимир Ленин. С 1990-х годов и по сей день помещения занимает театр "Модерн".

Москва Мосгорнаследие Наталья Сергунина Алексей Емельянов Модерн Капитолий Дулин Хлебная биржа

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