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На станциях МЦК в Москве начали раздавать воду из-за жары

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Температура на некоторых станциях Московского центрального кольца (МЦК) во вторник превышает 28 градусов в течение двух часов, началась бесплатная раздача воды пассажирам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы постоянно отслеживаем температуру воздуха на всех станциях. Если температура на станциях превышает норму, начинаем на них раздавать пассажирам воду", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что воду уже раздают на станциях МЦК "Андроновка", "Локомотив", "Рокоссовского", "Владыкино", "Окружная", "Стрешнево", "Зорге".

Ранее Гидрометцентр России предупредил об аномальной, до 33 градусов, жаре в столичном регионе во вторник. До 16:00 действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. С 18:00 вторника в столичном регионе ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 м/с.

МЦК Москва

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