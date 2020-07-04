В Москву придет тридцатиградусная жара

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Очень жаркая погода с грозами ожидается в Московском регионе в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу 4 июля в Москве ожидается до 26-27 градусов тепла, по области - до +29. Возможен дождь, по области местами сильный, гроза с усилением ветра до 18 м/с.

В воскресенье, 5 июля, в Москве +27...29, по области до +30 градусов, вероятны кратковременные дожди, возможна гроза.

В понедельник, 6 июля в столице ожидается +28...30 градусов, по области до +31. Вероятность осадков меньше, чем накануне.

Наконец, 7 июля в Москве уже до +30...32, а на юге Московской области столбики термометров могут подняться до +33 градусов. Вновь возможны дожди и грозы.

Грозовая деятельность ожидается в ближайшие дни из-за того, что воздух, пришедший на европейскую территорию России с Ближнего Востока, насыщен влагой, пояснил Вильфанд.

Собеседник агентства отметил, что по-южному жаркими в столичном регионе будут не только дни, но и ночи. Ночные температуры в Москве будут достигать сначала 17-18 градусов, а в ночь на вторник - 21 градуса.

На юге европейской территории России будет еще жарче. Так, в Центральном Черноземье ожидается 33-38 градусов, в отдельных районах до +40. На юге Краснодарского края и на востоке Ставрополья до 40-41 градуса.

Очень высоким будет на юге ультрафиолетовый индекс, поэтому Гидрометцентр призывает не выходить на солнце в дневные часы, обязательно носить головной убор, закрывающую кожу одежду и солнцезащитные очки.