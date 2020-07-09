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С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ношение масок на улице с 13 июля становится не обязательным и носит рекомендательный характер, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

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"При этом гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице", - говорится в указе, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Средства защиты по прежнему необходимо надевать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах. Также остается требование соблюдать социальную дистанцию.

Обязательное ношение масок и перчаток в Москве в общественных местах и транспорте было введено с 12 мая.

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