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Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски в РФ в связи с уходом COVID-19

Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски в РФ в связи с уходом COVID-19
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России в настоящее время производится 12 млн масок ежесуточно, но спрос на них и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в стране снижается с уходом новой коронавирусной инфекции, что станет вызовом для производителей, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"На сегодняшний день мы вышли на объем производства в 12 млн масок (в сутки), к сожалению, потребление сильно уже упало. Точнее нет, неправильно сказал: к счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит. Но для предприятий, которые раскрутили свое производство - это, конечно же, дополнительный вызов, с которым нужно совместно справляться", - сказал Мантуров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации в среду.

По его словам, "мы открыли сейчас экспорт и будем всячески стимулировать поставку этих средств индивидуальной защиты за рубеж". Мантуров напомнил, что в штатное время в РФ производилось не более 6 тысяч единиц противочумных костюмов в месяц, а сегодня их производство составляет 250 тысяч штук в сутки, "при этом, естественно, это все также будет сейчас постепенно уменьшаться".

Министр рассказал, что только в нашей стране производятся многоразовые костюмы, которые являются "нашим ноу-хау": "За рубежом такого не используют: при стоимости костюма от 4 до 8 тысяч рублей, вы можете использовать (его - ИФ) 150 раз, имеется в виду - либо стирать, либо специальная химическая обработка".

Кроме того, глава Минпромторга напомнил, что по поручению президента были выделены 15 млрд рублей на создание постоянно обновляемого резерва средств индивидуальной защиты.

Производство материалов для СИЗ будет налажено в РФ. "Мы сейчас договорились с компанией "Нетканика" в Новой Москве, которая будет расширять в течение этого года производство по нетканым материалам, которые используются и для масок, и для костюмов, и для респираторов, и в том числе для традиционных гражданских отраслей - для гидропоники, сельского хозяйства, строительства дорог и так далее", - сказал Мантуров.

Ранее в среду министр также рассказал, что у России есть договоренности с Туркменистаном по доставке туда защитных противовирусных костюмов, также идет "подготовка к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам".

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Денис Мантуров. Минпромторг Коронавирус

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