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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:27Заразились
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В Москве суточный прирост случаев COVID-19 стал рекордно низким с начала апреля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 568 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 227 363, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в четверг.

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Таким образом, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве впервые более чем за три месяца, с 6 апреля, опустился ниже 600.

При этом за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 1 173 - вновь значительно превысило число заболевших, а всего вылечившихся уже 162 086.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703. Со 2 мая в Москве фиксировалось ежесуточно в среднем по 5,5-6 тыс. новых случаев COVID-19, с 16 мая - менее 4 тыс., с 9 июня - менее 2 тыс., с 17 июня - около 1 тыс., а с 1 июля - менее 700.

В среду вечером сообщалось, что за последние сутки в Москве ушли из жизни 32 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции, по оперативным данным, достигло 4 059.

Москва коронавирус

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