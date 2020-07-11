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Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили о том, что на Москву надвигается гроза.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС России, в период с 15:00 до 21:00 11 июля местами по городу ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12- 17 м/с.

В МЧС рекомендуют в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Москва МЧС

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