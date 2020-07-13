В Москве открылась станция МЦД-2 "Курьяново"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Новая станция "Курьяново" Курско-Рижского московского центрального диаметра (МЦД-2) открылась в понедельник.

В церемонии приняли участие заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Жители Печатников и Марьино получили новую станцию наземного метро. Могу сказать, что время в пути до Курского вокзала отсюда составляет 23 минут. Это почти в пять раз быстрее, чем если вы поедете на своей машине до центра города", - сказал Ликсутов журналистам.

Заммэра подчеркнул, что жители двух районов и строящегося ЖК "Домашний" смогут в три раза сократить время в пути, если будут пользоваться общественным транспортом. "Они сэкономят и деньги, потому что система МЦД-2 полностью интегрирована в соответствии с решением мэра в систему городского транспорта", - заявил он.

Ликсутов отметил, что при строительстве станции ОАО "РЖД" были использованы уникальные решения. "Это акцент на удобство для пассажиров: туннель, переход через пути и отличный наземный пешеходный переход для жителей Марьино", - пояснил заммэра.

Он отметил, что провозная способность станции Курьяново составляет примерно 20 тыс. пассажиров в час.

Станция "Курьяново" расположена между станциями "Москворечье" и "Перерва". Строительство началось в четвертом квартале 2018 года и заняло меньше двух лет.

Станционный комплекс общей площадью свыше 4 тыс. кв. метров состоит из островной платформы, подземного пешеходного туннеля и надземного перехода через железнодорожные пути, которые обеспечат выход пассажиров к улицам Шоссейная и Подольская.

Открытие новой станции придаст дополнительный импульс развитию близлежащих территорий, включая реализацию крупного проекта реновации промзоны "Курьяново" на Шоссейной улице. Здесь планируется возвести новый жилой квартал со школой на 1100 мест, детскими садами на 475 мест, технопарком и многофункциональным центром. Часть жилых домов предназначена для переселения жителей Печатников по программе реновации.

"Курьяново" стала уже четвертой новой станцией МЦД-2, открытой после запуска движения по диаметрам. Ранее пассажиров приняли станции "Остафьево", "Пенягино" и "Волоколамская".

Движение по первым Московским центральным диаметрам открылось 21 ноября 2019 года. Всего с момента запуска поезда МЦД перевезли более 76 млн пассажиров.