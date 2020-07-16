Сад на воде появится у набережной Марка Шагала в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сад на воде будет обустроен рядом с набережной Марка Шагала на юге Москвы, сообщили в четверг в пресс-службе Москомархитектуры.

"Между водоемами планируют построить две большие обзорные площадки с видом на Москву-реку, а также оборудуют места для отдыха со скамейками, беседками и питьевыми фонтанчиками. Также сад на воде надежно огородят в стилистике набережной", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что концепция проекта отсылает к авангардному направлению искусства. Водоемы заполнят растениями, они будут представлять собой участки реки разных форм.

Ещё на одно классное место в Москве скоро станет больше. Тут вам и река, и сады, и велодорожки. Локация — набережная Марка Шагала на месте бывшей промзоны ЗИЛ. pic.twitter.com/qtLYRiObr2 — Москва 24 (@infomoscow24) September 20, 2019

В ведомстве отметили, что проект нового городского пространства разработал Институт Генплана Москвы при участии архитектурного бюро Асадова.

На набережной также планируется открыть три открытых бассейна и зону отдыха. Кроме того, здесь появится 150-метровый амфитеатр на 4 тыс. человек, обращенный к реке.