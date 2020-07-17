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Собянин выразил надежду на восстановление туристической отрасли Москвы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает на восстановление туристической отрасли, значительно пострадавшей в период пандемии коронавируса.

"Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, что этот (туристический - ИФ) бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого всё", - сказал мэр в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, без туристов трудно представить Москву. "В целом от туристической отрасли город получал около 120 млрд рублей в год только налогов, только в городской бюджет. Это такая приличная история, и плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом. Для нас это очень важно", - добавил Собянин.

Москва Сергей Собянин

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