Участок "красной" ветки московского метро закроют до понедельника

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Саларьево" до "Коммунарки" будет закрыт для пассажиров с 23:00 пятницы до открытия метро в 05:30 в понедельник, 20 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для пассажиров будут закрыты станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что по 14 августа по будням этот участок "красной" ветки работает только до 23:00. "На участке Сокольнической линии предстоит провести работы по устройству более 15 км бесстыкового пути. Чтобы сократить сроки проведения этих работ, принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного - в 23:00", - пояснили в пресс-службе.

"Кроме того, планируется, что в выходные дни и по понедельникам, когда на станциях минимальный пассажиропоток, они будут закрыты полностью. Это позволит в короткие сроки провести все запланированные работы", - добавил собеседник агентства.

Для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать от станции "Саларьево" вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

В свою очередь, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы сообщили агентству, что для приоритетного движения компенсационных автобусов с 05:30 18 июля до 05:00 20 июля 2020 года будут действовать выделенные полосы для общественного транспорта на подъездной дороге к ОРП "Саларьево", участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро "Коммунарка", дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая". Проезд по "выделенкам" для такси будет запрещен.

Кроме того, будет ограничено движение по дублеру автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом № 907), проектируемому проезду № 905 (перед улицей Саларьевская) и по подъездной дороге к ОРП "Саларьево".

В следующий раз движения поездов между станциями "Саларьево" и "Коммунарка" не будет с 25 по 27 июля.