Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в 11:25 частный буксир, пришвартованный к пирсу, затонул в акватории Москвы-реки в районе подмосковного Красногорска. В результате затопления произошла утечка дизельного топлива, образовалось радужное пятно на водной поверхности", - сказала Марковская в субботу "Интерфаксу".

Она отметила, что следствие организовало проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Со своей стороны в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре также пообещали разобраться в инциденте.

"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - сказали в надзорном ведомстве.