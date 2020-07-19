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В Москве-реке не выявили превышения содержания нефтепродуктов из-за затопления буксира

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве-реке не обнаружено превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира под Красногорском и образования радужного пятна.

"Специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора незамедлительно был организован и проведен с привлечением сотрудников аккредитованной лаборатории филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" отбор проб воды в контрольных точках. В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах инцидента.

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Накануне представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская рассказала "Интерфаксу", что, по предварительным данным, 18 июля в 11:25 частный буксир, пришвартованный к пирсу, затонул в акватории Москвы-реки в районе Красногорска.

По ее словам, в результате затопления произошла утечка дизельного топлива, образовалось радужное пятно на водной поверхности.

Марковская отметила, что следствием был организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Москва Подмосковье Красногорск Москва-река Роспотребнадзор

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