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В подмосковных Мытищах продавали чернику с превышением по Цезию-137

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы "Терветуправление №2" обнаружили превышение норматива по Цезию-137 в партии черники, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Проверка проводилась в рамках месячника по безопасности продукции растительного происхождения "Овощи и фрукты, ягоды грибы – безопасный урожай", который проходит на территории Московской области

"По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более 10 килограммов обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи. Черника, загрязненная радионуклидом, помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением", - цитирует министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина пресс-служба.

О факте превышения норматива по Цезию-137 в чернике проинформировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени.

"За аналогичный период прошлого года государственной ветеринарной службой министерства на территории Подмосковья было выявлено три партии ягоды черники в количестве 16705 килограмм. Продукция была уничтожена", - добавил Разин.

В рамках кампании специалистами проведено порядка 40 тысяч исследований овощей, фруктов, бахчевых культур нового урожая на наличие превышения радиационного фона. Экспертизе подвергнуто более 700 тонн продукции.

Московская область Мытищи

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