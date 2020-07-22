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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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Чиновники отвергли слухи об устойчивом росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, будто бы в городе несколько дней уверенно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Такие данные появились в интернете.

Пандемия коронавируса

"Количество новых заболевших коронавирусом остается на низком уровне. Таким образом, информация о росте заболеваемости абсолютно некорректна. Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна, что позволяет снимать ограничительные меры в столице", - заявили в пресс-службе департамента.

Там уточнили, что с момента открытия общественных пространств 23 июня число новых заболевших сократилось на 44,3%, а с момента очередного этапа отмены ограничений 13 июля - на 10,4%.

"А за месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%. Кроме того, основной показатель эпидемиологической обстановки - среднесуточный темп прироста - также остается отрицательным", - сказал представитель Депздрава.

С 16 июля в городе запустили бесплатное ПЦР-тестирование для взрослых и детей в 207 поликлиниках, и появилась возможность проводить 5000 дополнительных тестов в сутки. И несмотря на расширение тестирования, число выявленных новых случаев коронавирусной инфекции остается низким, отметили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба Москвы, в регионе за сутки выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии их число достигло 235 363. Умерли за сутки 19 заболевших, всего число жертв COVID-19 достигло 4 350.

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Москва депздрав коронавирус

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