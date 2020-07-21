Почти 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались 19 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4331 до 4350.

Накануне сообщалось о смерти 17 пациентов.

По данным оперштаба на утро вторника, в столице было зарегистрировано 234 725 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 171 771 пациент.