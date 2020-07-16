Собянин понадеялся, что Москве удастся избежать повторных карантинных мер

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в городе удастся избежать введения повторных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

"Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", - заявил он в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Собянина, то, что происходит в мире, в России и в других странах с распространением коронавирусом, закономерно. "Страны и континенты - это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь - со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", - сказал он.

Так, например, по словам мэра, в сравнении с Москвой коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на 2-3 недели, по Санкт-Петербургу - на месяц, по Дальнему Востоку - на полтора месяца.

Обязательный режим самоизоляции для всех граждан был введен в российской столице в конце марта. Режим самоизоляции, а также пропускной режим для передвижения по городу были отменены 9 июня.