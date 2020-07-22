Среди заболевших COVID-19 в Москве самоизоляцию нарушил каждый десятый

Всего приложение "Социальный мониторинг" обнаружило в столице 51 тыс. нарушителей самоизоляции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - За весь период пандемии в Москве в рамках "Социального мониторинга" было выписано 94 тысячи штрафов на 51 тысячу нарушителей. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире "Эхо Москвы" в среду.

Он отметил, что "большинство москвичей дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции, не нарушали". "У нас процент таких дисциплинированных ответственных москвичей порядка 90%, точно - 89%", - подчеркнул Данчиков.

"И только один из десяти нарушал, то есть 51 тысяча уникальных. Таких лидеров по нарушениям – примерно 3%. Всего 51 тысяча больных – это нарушители", - уточнил начальник ГКУ.

Всего на мониторинге и добровольно было зарегистрировано порядка 447 тысяч человек.

Как известно, штраф за нарушение режима самоизоляции по COVID-19 составляет 5 тыс. рублей.

По словам Данчикова, за весь период пандемии количество зарегистрированных в системе меняется, "потому что никуда эпидемия не ушла, и у нас ежедневно новых больных порядка 600 человек появляется".

Самыми массовыми нарушениями, по его словам, является выход из дома в нарушение режима самоизоляции, как больными коронавирусной инфекцией и совместно проживающими с ними лицами, так и больными ОРВИ.

Данчиков отметил, что система "Социального мониторинга" продолжает работать в столице.

"Поскольку эпидемия никуда не ушла и инфицирование продолжается, мы должны сохранять этот механизм для того, чтобы обезопасить наших граждан, чтобы не повторилась та ситуация, которая у нас была в апреле-мае",- сказал он.