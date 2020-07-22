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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36Заразились
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Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4350 до 4364, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

"В Москве за сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 235 тыс. 363 случая заражения COVID-19, 172 тыс. 939 человек вылечились от инфекции.

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