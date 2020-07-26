Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4 398 до 4 411, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

"В Москве за сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сказал собеседник агентства.

По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено 237 947 случаев заражения COVID-19, 174 721 человек вылечились от инфекции.