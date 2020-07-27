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Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в этом году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кадастровая оценка жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году в столице проводиться не будет, из-за этой меры городской бюджет недополучит 4 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 г. Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но - по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 г. невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал", - написал Собянин на своем сайте в понедельник.

Пандемия коронавируса

"Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 г. кадастровая стоимость недвижимости должна была увеличиться примерно на 3%. Но это - в среднем, а в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше", - отметил он.

Собянин сообщил, что из-за этой меры бюджет недополучит 4 млрд рублей. "В целом снижение налогового бремени по налогу на имущество оценивается в 4 млрд рублей. Немалые средства для московского бюджета, который сейчас переживает непростые времена. Но людям эти деньги нужнее. А к вопросу проведения очередной кадастровой оценки мы вернемся в 2021 г., когда рынок недвижимости вернется в нормальное состояние, и можно будет сделать корректные и справедливые расчеты", - отметил он.

Мэр подчеркнул, что вместе с ростом кадастровой стоимости выросли бы и налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые граждане и бизнес должны уплатить за 2021 г.

"Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 г. не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог. Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 г. граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 г", - отметил Собянин.

Он также сообщил, что по расчетам, для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. "Бизнес сэкономит более значительные суммы - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей", - добавил мэр.

Сергей Собянин Москва Коронавирус

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