Более сотни магазинов в Москве закрыли с мая из-за COVID-19

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - За нарушение санитарных требований, установленных в рамках предупреждения распространения COVID-19, с мая приостанавливалась деятельность более 100 магазинов в Москве, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора во вторник.

"С 1 мая 2020 года за невыполнение комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, приостановлена деятельность 104 объектов, в том числе предприятий торговли продовольственными товарами - 48 объектов", - говорится в сообщении.

При этом в 73 случаях применялся временный запрет деятельности, помещения объектов опечатывались, и административные материалы передавались в суды. Судами вынесены решения о приостановлении деятельности 31 объекта на срок от 7 до 90 суток.

"В целом за 7 месяцев 2020 года по фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, приостановлена деятельность 171 объекта", - отмечает ведомство.