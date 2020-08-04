Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:21Заразились
на 04.08В России 861 423+5 159В мире 18 282 208+203 072

Более сотни магазинов в Москве закрыли с мая из-за COVID-19

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - За нарушение санитарных требований, установленных в рамках предупреждения распространения COVID-19, с мая приостанавливалась деятельность более 100 магазинов в Москве, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора во вторник.

"С 1 мая 2020 года за невыполнение комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, приостановлена деятельность 104 объектов, в том числе предприятий торговли продовольственными товарами - 48 объектов", - говорится в сообщении.

При этом в 73 случаях применялся временный запрет деятельности, помещения объектов опечатывались, и административные материалы передавались в суды. Судами вынесены решения о приостановлении деятельности 31 объекта на срок от 7 до 90 суток.

"В целом за 7 месяцев 2020 года по фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, приостановлена деятельность 171 объекта", - отмечает ведомство.

Хроника 09 января – 04 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Москва Коронавирус

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

В Москве назвали "пустышкой" выставленную на продажу базу данных избирателей

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Утечку базы данных автомобилистов проверит московская прокуратура

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц упало на 45%

Личные данные 1 млн водителей Москвы и области выставили на продажу

Личные данные 1 млн водителей Москвы и области выставили на продажу

В Москве открылись бахчевые развалы

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Бывшие десантники устроили драку в парке Горького

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');