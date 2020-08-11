Около тысячи объектов "заминировали" в Москве в понедельник

В результате пришлось эвакуировать почти 9 тыс. человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Анонимы в понедельник, 10 августа, сообщили по каналам экстренных служб столицы о якобы заложенных взрывных устройствах на территории почти 1 тыс. объектов, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозы поступили в адрес свыше 230 станций столичного метро, около 500 гостиниц и хостелов, 35 медицинских учреждений, а также государственных органов власти, районных судов", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для проверки угроз проводилась частичная эвакуация, на улицы пришлось вывести около девяти тысяч человек.

Источник агентства добавил, что ни в одном случае угроза о якобы заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.