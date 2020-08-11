Певица Валентина Легкоступова попала в больницу в тяжелом состоянии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту получения женщиной телесных повреждений, в отделение полиции доставлен ее супруг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

"По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 года рождения проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг", - сказали в пресс-службе управления во вторник.

Между тем, информированный источник агентства сообщил, что речь идет об эстрадной певице, заслуженной артистке России Валентине Легкоступовой. По его словам, Легкоступова поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии после ушиба головы.

Артистка Легкоступова - исполнительница популярного в 90-е годы хита "Ягода-малина".