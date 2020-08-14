Умерла исполнительница песни "Ягода-малина"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Певица Валентина Легкоступова умерла в больнице в пятницу днем. Об этом в инстаграме сообщила ее дочь Анетта Бриль. Певице было 54 года.

11 августа стало известно, что Легкоступова попала в больницу с травмами и в крайне тяжелом состоянии. СМИ сообщали, что у нее черепно-мозговая травма и что полиция проверяет версию падения в ванной. Затем сообщалось, что она впала в кому.

В полицию в связи с проверкой вызывали мужа Легкоступовой.

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Вскоре ее семья переехала в Феодосию.В 1985 году она окончила Симферопольское музыкальное училище по классу скрипки. Затем она пять лет училась в институте Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.

Летом 1986 года Легкоступова получила вторую премию 1-го конкурса молодых исполнителей в Юрмале. В 1987 году она записала свой главный хит - "Ягода-малина" - на музыку Вячеслава Добрынина и на слова Михаила Пляцковского.