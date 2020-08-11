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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 599 до 4 611 человек.

Накануне сообщалось о смерти 14 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено почти 249 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели свыше 191 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Август.

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Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.
Москва Коронавирус

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