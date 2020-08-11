За сутки 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, ообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4585 до 4599.

По данным на утро понедельника, в Москве выявлено 248 228 случаев заражения COVID-19, от инфекции вылечились 190 555 человек.

Ранее государственная Третьяковская галерея пригласила врачей бесплатно посетить постоянную экспозицию в Лаврушинском переулке. Бесплатный билет можно получить по удостоверению медицинского работника.