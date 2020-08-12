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Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4611 до 4622, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

"В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 249 611 случаев заражения COVID-19, 192 686 человек вылечились от инфекции.

Москва коронавирус

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