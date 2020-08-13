Детей в Москве не будут заставлять носить маски в школах

Массовых мероприятий в столичных школах не будет, в том числе и линеек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Новый учебный год в столице начнется по плану, 1 сентября, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, заявил мэр Москвы Сергей Собянин; он также сообщил, что от московских школьников не будет требовать ношения масок.

"Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек", - рассказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, к работе школ будут предъявляться определенные требования, установленные Роспотребнадзором, которые доведут до сведения учителей, учеников и их родителей.

"Это постоянная дезинфекция, термометрия при входе в школу, наблюдение за состоянием и учителей, и учащихся, ограничения по передвижению внутри школы", - пояснил Собянин.

По его словам, ученики будут заниматься в одном классе и переходить в другой кабинет только в случае необходимости специальных занятий, например, по химии или физике. Собянин заявил, что определенные ограничения будут действовать и для школьных столовых.

Он уточнил, что требований для учеников носить маски не будет. "Не надо учащимся будет сидеть в масках. Но если у ученика будет желание находиться в маске или родители будут настаивать - ради бога", - добавил Собянин.