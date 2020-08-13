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У посольства Белоруссии в Москве снова собрались протестующие

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - К посольству Белоруссии в Москве снова пришли несколько десятков протестующих против фальсификации результатов президентских выборов и насилия со стороны белорусских силовиков. Акции солидарности с жителями Белоруссии проходят у дипмиссии ежедневно с воскресенья.

Акции против насилия в Минске

Территорию у церкви Космы и Дамиана Ассийских на Маросейке, которая находится напротив посольства и где четыре вечера подряд собирались протестующие, оцеплена полицией. Рядом в Армянском переулке дежурят несколько полицейских автомобилей.

Люди с белыми и красными цветами собираются на обеих сторонах Покровки после пересечения со Старосадским переулком. Многие из собравшихся - в медицинских масках. В отличие от предыдущих вечеров они не скандируют лозунги и не используют плакаты.

Полицейские через громкоговорители просят граждан не мешать движению пешеходов. Обстановка возле посольства спокойная.

Первая стихийная акция у дипмиссии прошла вечером в воскресенье, после того, как сотни избирателей, простояв по нескольку часов в километровой очереди в посольство не успели проголосовать. Эта и еще две акции прошли без вмешательства полиции, люди расходились сами. В среду полицейские разогнали собравшихся и задержали нескольких человек.

Протесты в Минске

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Москва Белоруссия МВД

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