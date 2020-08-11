Очередная акция протеста началась у посольства Белоруссии в Москве

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек собрались у посольства Белоруссии в Москве в знак протеста против официальных предварительных результатов выборов президента республики.

Это третья акция протеста возле белорусского посольства в Москве с момента проведения выборов президента республики.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники несанкционированной акции протестуют против итогов президентских выборов в Белоруссии, скандируют лозунги, выражающие несогласие с результатами голосования. В руках собравшиеся держат флаги и плакаты с политическими лозунгами, воздушные шары в цвет флага республики, цветы и свечи.

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые предупреждают участников в громкоговорители о необходимости прекратить стихийную акцию и не мешать движению на других граждан. На акции также присутствуют журналисты.

Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

9 и 10 августа в Минске, а также ряде других городов республики прошли акции протеста. Сотрудники силовых структур использовали при разгоне спецсредства - светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. За два дня протестов задержаны более 5 тыс. человек.

По данным Минздрава, в минских больницах сейчас находятся более 200 пострадавших участников протестов. В МВД сообщили о гибели одного человека.