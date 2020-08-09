Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Не все желающие смогли принять участие в выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Москве из-за ограничений, связанных с режимным статусом посольства и санитарно-эпидемиологическими требованиями, сообщает белорусское посольство в России.

"Как и предполагало посольство, белорусские граждане проявили беспрецедентный интерес к президентской избирательной компании. Явка избирателей была в разы выше, чем на предыдущих выборах. Посольство выражает искреннюю признательность всем гражданам за проявленную активную гражданскую позицию и желание реализовать свое конституционное право. Вместе с тем, не всем гражданам удалось проголосовать в отведенные белорусским законодательством сроки. Очереди на избирательные участки в Российской Федерации сохранялись вплоть до их закрытия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

В дипмиссии отметили, что посольство ранее призывало всех принять участие в досрочном голосовании и выражало обеспокоенность в связи с тем, что число голосующих может превысить пропускную способность участков.

"В итоге, по данным посольства, в досрочном голосовании в Москве приняло участие чуть более тысячи человек, в то время как по состоянию на 20:00 9 августа количество проголосовавших по предварительным подсчетам составило: в Москве - около 4 тысяч человек (в основном списке находилось 644 гражданина); в Санкт-Петербурге - около 800 человек (201); в Калининграде - около 500 человек (87)", - сказали в посольстве.

В сообщении подчеркивается, что посольство приложило "все усилия для обеспечения возможности реализации белорусскими гражданами своих избирательных прав", в частности, была расширена пропускная способность участков и количество кабинок для голосования.

"В час на избирательном участке в среднем голосовало около 300 человек, что является предельным числом, которое может обеспечить посольство исходя из статуса режимного объекта, располагаемых площадей, количества персонала и санитарно-эпидемиологических требований", - добавили в дипмиссии.

Кроме того, в посольстве сообщили о получении ноты МИД России с просьбой обеспечить соблюдение белорусскими гражданами российского законодательства в ходе голосования, которое предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что граждане, не успевшие проголосовать в посольстве Белоруссии в Москве, а также в Санкт-Петербурге, устроили стихийные акции протеста. В настоящее время эти акции завершились.