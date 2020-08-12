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В Москве задержали нескольких протестующих у посольства Белоруссии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Столичные сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированной акции возле посольства Белоруссии в Москве.

Сотрудники несколько раз оттеснили собравшихся от здания диппредставительства в связи с незаконностью проводимой акции. При этом многие участники вскоре вернулись на место проведения акции.

По данным очевидцев, в настоящий момент задержано не менее пяти участников акции. Их сопроводили в полицейские автобусы.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", силовики оттесняют не только собравшихся участников акции, но и журналистов с пресс-картами и аппаратурой.

Между тем, вернувшиеся к месту акции активисты устроили мемориал в знак поддержки митингующих в Белоруссии, разместив его у ограды вокруг церкви Космы и Дамиана напротив посольства. Собравшиеся складывают тут цветы, зажигают свечи.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек в четвертый раз собрались у посольства Белоруссии в Москве, протестуя против оглашенных итогов выборов главы государства в республике. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал на состоявшихся 9 августа выборах 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Москва Белоруссия

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