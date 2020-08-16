Легкомоторный самолет жестко сел в Подмосковье

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на территории аэродрома "Щёкино" в Подмосковье, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел около 19:45 минут в Клинском районе Московской области. На борту воздушного судна находился пилот, он госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в надзорном ведомстве.

Проверка поручена столичному прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.