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Легкомоторный самолет жестко сел в Подмосковье

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на территории аэродрома "Щёкино" в Подмосковье, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел около 19:45 минут в Клинском районе Московской области. На борту воздушного судна находился пилот, он госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в надзорном ведомстве.

Проверка поручена столичному прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

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