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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:14Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

В России за сутки зарегистрированы еще 4 828 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы еще 4 828 случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 828 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Четвертый день подряд прирост держится ниже отметки в 5 тыс. инфицированных. Накануне во вторник в России было зафиксировано 4 748 новых случаев - минимальное значение с апреля.

За сутки умерли 117 пациентов, выздоровели 6 795 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции, 15 989 умерших и 749 423 выписанных. Лечение продолжают 171 909 пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки. Умерли 10 человек, вылечились 1 242 пациента.

Еще 162 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 151 - в Московской области, 147 - в Свердловской области, 138 - в Нижегородской области, 135 - в Ставропольском крае, 126 - в Ростовской области, 115 - в Красноярском крае, 111 - в Иркутской области, 107 - в Воронежской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Хроника коронавируса. Август.

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